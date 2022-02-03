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Ще одну апеляцію щодо Порошенка перенесли – захворів суддя

Четвер, 3 лютого 2022, 18:17
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛИНЧАК

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Голованя: "У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було".

Деталі: За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції.

За словами адвоката, що розгляд продовжать 9 березня.

Захист Порошенка вважає, що ці перенесення пов’язані з політичною діяльністю.

Нагадаємо: 28 січня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Порошенку.

Теми: Порошенкосуд
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