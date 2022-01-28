Апеляцію щодо Порошенка перенесли

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку.

Джерело: ДБР, "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова Порошенка у залі судового засідання.

Деталі: Засідання перенесено на 11 лютого.

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21 січня ОГП вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до Порошенка.

Пряма мова Порошенка: "Офіс президента наказав Печерському суду не передавати документи до апеляційного суду, зірвати це засідання.

Тому що вони ще не підібрали компромат на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення".

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Передісторія:

20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.

Порошенко й його захист заявляють, що не отримував підозру належним чином. Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область.

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