Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Апеляцію щодо Порошенка перенесли

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:38
Апеляцію щодо Порошенка перенесли
ФОТО: михайло ПАЛИНЧАК

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку.

Джерело: ДБР, "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова Порошенка у залі судового засідання.

Деталі: Засідання перенесено на 11 лютого.

Реклама:

21 січня ОГП вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до Порошенка.

Пряма мова Порошенка: "Офіс президента наказав Печерському суду не передавати документи до апеляційного суду, зірвати це засідання.

Тому що вони ще не підібрали компромат на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.  
  • Порошенко й його захист заявляють, що не отримував підозру належним чином. Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.
  • 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область. 

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: