Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комісія втретє не затвердила керівника САП

Четвер, 3 лютого 2022, 19:14
сап

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу.

Джерело: "Громадське" з посиланням на трансляцію засідання, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що на засіданні відсутні члени Андрій Гуджал, Олена Бусол та Євген Соболь. Перший заявив, що у відрядження, Бусол відмовилась брати участь, а Соболь спершу попереджав про запізнення.

Через це не вдалося зібрати кворум, тож засідання конкурсної комісії не відкрили.

За словами Шабуніна, затвердження керівника САП знову заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення ОАСКУ, яке гальмує комісію.

Довідково: Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.

Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс президента
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві від Covid померла 23-річна жінка

фотоУ Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ

Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков

"Дах поїхав": Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"

Зеленського чекають на Мюнхенській безпековій конференції, Путін відмовився від участі

фото, відеоПутіна попереджали, що Сі Цзіньпін при зустрічі не потисне йому руку

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
За підозрюваного посадовця з Офісу генпрокурора внесли заставу 1 млн грн
Земля під кладовище з накруткою в 9 разів: в Одесі йде до суду справа на 6 осіб
У Венедіктової підтвердили, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення в САП
Останні новини
01:35
Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі
00:32
Охоплена протестами Оттава запровадила надзвичайний стан
23:34
ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель
23:04
У Києві від Covid померла 23-річна жінка
22:26
США попередили Китай про втрати у разі вторгнення РФ в Україну
21:51
фотоУ Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ
21:25
Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков
20:44
Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки
20:03
Радник Байдена: Росія може атакувати Україну в різних формах
19:38
До Польщі прибули основні сили США для посилення східного флангу НАТО
Усі новини...