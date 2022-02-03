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Комісія втретє не затвердила керівника САП

Четвер, 3 лютого 2022, 18:14
Комісія втретє не затвердила керівника САП
сап

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу.

Джерело: "Громадське" з посиланням на трансляцію засідання, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що на засіданні відсутні члени Андрій Гуджал, Олена Бусол та Євген Соболь. Перший заявив, що у відрядження, Бусол відмовилась брати участь, а Соболь спершу попереджав про запізнення.

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Через це не вдалося зібрати кворум, тож засідання конкурсної комісії не відкрили.

За словами Шабуніна, затвердження керівника САП знову заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення ОАСКУ, яке гальмує комісію.

Довідково: Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.

Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс президента
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