Комісія втретє не затвердила керівника САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу.

Джерело: "Громадське" з посиланням на трансляцію засідання, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що на засіданні відсутні члени Андрій Гуджал, Олена Бусол та Євген Соболь. Перший заявив, що у відрядження, Бусол відмовилась брати участь, а Соболь спершу попереджав про запізнення.

Через це не вдалося зібрати кворум, тож засідання конкурсної комісії не відкрили.

За словами Шабуніна, затвердження керівника САП знову заблокували представники комісії з Офісу президента. Він повідомляє, що Гуджал і Бусол заявили, що не будуть відвідувати засідання до апеляції на рішення ОАСКУ, яке гальмує комісію.

Довідково: Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

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