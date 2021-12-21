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Комісія оголосила результати конкурсу на главу САП, але поки не переможця

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:10
фото sud.ua

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Джерело: Інтерфакс-Україна, очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Деталі: Члени комісії оголосили підсумкові бали професійної компетенції за результатами співбесід, але не змогли дійти єдиної думки, чи оголошувати переможця конкурсу.

Представники міжнародного співтовариства в комісії наполягали на визначенні переможця без зволікань, на засіданні у вівторок, тоді як голова комісії Катерина Коваль висловлювала побоювання щодо легітимності такого результату у зв'язку із рішенням ОАСК, що скасовує порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу. "Нам необхідно скасувати рішення ОАСК, а потім ухвалювати рішення", - сказала вона.

При цьому вона наголосила, що необхідно також підготувати проєкт рішення щодо рейтингу.

Після спорів щодо перенесення у засіданні комісії оголошено перерву на 15 хвилин.

Засідання комісії відбувається у онлайн-форматі.

Нагадаємо:

  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Президент Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.
  • Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.

Теми: Антикорупційна прокуратура


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