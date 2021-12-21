Комісія оголосила результати конкурсу на главу САП, але поки не переможця
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
Джерело: Інтерфакс-Україна, очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін
Деталі: Члени комісії оголосили підсумкові бали професійної компетенції за результатами співбесід, але не змогли дійти єдиної думки, чи оголошувати переможця конкурсу.
Представники міжнародного співтовариства в комісії наполягали на визначенні переможця без зволікань, на засіданні у вівторок, тоді як голова комісії Катерина Коваль висловлювала побоювання щодо легітимності такого результату у зв'язку із рішенням ОАСК, що скасовує порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу. "Нам необхідно скасувати рішення ОАСК, а потім ухвалювати рішення", - сказала вона.
При цьому вона наголосила, що необхідно також підготувати проєкт рішення щодо рейтингу.
Після спорів щодо перенесення у засіданні комісії оголошено перерву на 15 хвилин.
Засідання комісії відбувається у онлайн-форматі.
Нагадаємо:
- У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
- Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
- Президент Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.
- Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
- Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.