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ОАСК ухвалив рішення, яке може ще більше загальмувати обрання голови САП

Понеділок, 20 грудня 2021, 18:40
Фото: сторінка Facebook суду

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: сайт ОАСК, керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Таким чином суд частково задовольнив позовні вимоги.

Як пояснили в суді, вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 2015 року, відповідач у справі - конкурсна комісія - була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного порядку. При цьому законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались.

Шабунін вважає, що за цим рішенням стоїть президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак, які зацікавлені в затягуванні конкурсу.

За його словами, у вівторок 21 грудня має відбутися фінальне засідання комісії з обрання керівника САП, але "контрольована Банковою частина комісії", скоріш за все, відкладе засідання, прикрившись цим рішенням ОАСК.

Пряма мова Шабуніна: "Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака (а також решти учасників цього процесу). На жаль, це може відбитися й на цілій країні".

Більше деталей: Водночас антикорупціонер звертає увагу, що ОАСК – це лише суд першої інстанції, а значить, його рішення не набувають законної сили до рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо: Дипломати США та інших країн Групи семи візьмуть участь в засіданні комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 21 грудня.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснювала, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликає Київ обрати керівника САП до кінця року.

Передісторія: Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураОАСКсуд


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