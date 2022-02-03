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США дізналися, що Росія хоче зімітувати напад України на ОРДЛО – ЗМІ

Четвер, 3 лютого 2022, 20:47
російські танки на навчаннях в білорусі, міноборони рф

Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. У ньому хочуть зобразити вибухи, жертв серед цивільного населення, "Байрактари" та іншу українську зброю.

Джерело: The Washington Post, The New York Times

Деталі: За словами посадовців США, Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну "в геноциді російськомовних людей". Тоді вона використало б обурення з приводу відео, щоб виправдати напад або змусити лідерів сепаратистів на Донбасі на сході України просити російське втручання.

Проте зазначається, що посадовці не оприлюднюють прямих доказів, аби не скомпрометувати свої джерела та методи.

Експерти зазначають, що це відео може бути розширенням російської пропагандистської атаки, яку Кремль проводить у соцмережах, на окупованих територіях та у провладних ЗМІ з листопада 2021 року.

Повідомляється, що відео мало бути детальним, з планами графічних зображень інсценованих, усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих місць. За їхніми словами, відео також має включати підроблену українську військову техніку, дрони турецького виробництва та акторів, які грають російськомовних плакальників. За словами одного американського посадовця, поки неясно, чи ці жертви будуть реальними чи сфальсифікованими.

Відео, зазначають ЗМІ, планують транслювати не лише в Росії, а й за кордоном.

Нагадаємо: Раніше у РФ заявляли, що відреагують, якщо Україна і Захід "влаштовуватимуть провокації" на Донбасі "проти російських громадян". Про які саме провокації йдеться, не уточнюється.

Теми: РосіяОРДЛОвійнапропаганда
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