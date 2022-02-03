Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США дізналися, що Росія хоче зімітувати напад України на ОРДЛО – ЗМІ

Четвер, 3 лютого 2022, 19:47
США дізналися, що Росія хоче зімітувати напад України на ОРДЛО – ЗМІ
російські танки на навчаннях в білорусі, міноборони рф

Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. У ньому хочуть зобразити вибухи, жертв серед цивільного населення, "Байрактари" та іншу українську зброю.

Джерело: The Washington Post, The New York Times

Деталі: За словами посадовців США, Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну "в геноциді російськомовних людей". Тоді вона використало б обурення з приводу відео, щоб виправдати напад або змусити лідерів сепаратистів на Донбасі на сході України просити російське втручання.

Реклама:

Проте зазначається, що посадовці не оприлюднюють прямих доказів, аби не скомпрометувати свої джерела та методи.

Експерти зазначають, що це відео може бути розширенням російської пропагандистської атаки, яку Кремль проводить у соцмережах, на окупованих територіях та у провладних ЗМІ з листопада 2021 року.

Повідомляється, що відео мало бути детальним, з планами графічних зображень інсценованих, усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих місць. За їхніми словами, відео також має включати підроблену українську військову техніку, дрони турецького виробництва та акторів, які грають російськомовних плакальників. За словами одного американського посадовця, поки неясно, чи ці жертви будуть реальними чи сфальсифікованими.

ВІДЕО ДНЯ

Відео, зазначають ЗМІ, планують транслювати не лише в Росії, а й за кордоном.

Нагадаємо: Раніше у РФ заявляли, що відреагують, якщо Україна і Захід "влаштовуватимуть провокації" на Донбасі "проти російських громадян". Про які саме провокації йдеться, не уточнюється.

Теми: РосіяОРДЛОвійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: