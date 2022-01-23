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Москва знову погрожує: зібралася "захищати" в ОРДЛО "своїх громадян"

Неділя, 23 січня 2022, 13:27
Москва знову погрожує: зібралася захищати в ОРДЛО своїх громадян
Російський солдат, фото AFP/Getty Images

У РФ заявили, що відреагують, якщо Україна і Захід "влаштовуватимуть провокації" на Донбасі "проти російських громадян". Про які саме провокації йдеться, не уточнюється.

Джерело: керівник російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, якого цитує РБК

Деталі: Росія на тлі стягування військ до кордонів України вчергове звинувачує Україну в неназваних "провокаціях", які нібито готуються.

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Пряма мова: "Все чітко було з'ясовано і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян. Це тільки собаки гавкають. Вовк він кусає, та й годі.

Як начальник Генерального штабу (російський генерал Валерій Герасимов – УП) заявив, Росія на всі провокації може відповісти. І не дозволить своїх громадян кривдити, а тим більше вбивати".

Чому це важливо: Американські спецслужби з'ясували, що Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, зокрема, за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій. Кремлю потрібна нагода для розв'язання повномасштабної війни, при цьому Москва розраховує звинуватити Київ у провокаціях на Сході України.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зауважити, що "своїми громадянами" РФ називає українців, що мешкають на окупованих територіях, і які були змушені отримати російські паспорти.

Нагадаємо:

  • Представниця МЗС РФ Марія Захарова 22 січня заявила, що РФ очікує від України та Сполучених Штатів "інформаційних" та "воєнних провокацій".

Теми: війнаРосіяОРДЛОДонецька областьЛуганська область
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