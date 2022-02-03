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МОН скасує наказ про перевибори у Могилянці – Шмигаль

Четвер, 3 лютого 2022, 21:29
МОН скасує наказ про перевибори у Могилянці – Шмигаль
БУДІВЛЯ МОГИЛЯНКИ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ В КИЄВІ. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА УНІВЕРСИТЕТУ

Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

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Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні (3 лютого – ред.) скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ході другого туру виборів президента Академії 27 січня до приміщення, де відбувалося голосування, увірвалися невідомі люди в масках і поцупили скриньку для голосування. Крім того, вони встигли залити зеленкою ще одну скриньку для голосування.
  • 2 лютого Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів, адже спостерігач від МОН зафіксував грубе порушення виборчого процесу. Представники студентського самоврядування оголосили безстроковий страйк, а частина університетської спільноти заявила, що в міністерства немає повноважень не визнавати результати виборів.
  • На сайті міністерства 2 лютого з’явилось оголошення про повторний конкурс для кандидатів у президенти НаУКМА.
  • У 2020 році перед голосуванням у Верховній Раді про призначення Шкарлета міністром спільнота Могилянки зверталась до народних депутатів не призначати його міністром освіти через виявлені ознаки плагіату в його наукових роботах.
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яку очолював Квіт, у жовтні 2020 року дало офіційний висновок, що в 4 публікаціях Шкарлета є плагіат – запозичення чужої роботи без вказування імені автора. Міністр натомість спрямував позов до суду на НАЗЯВО.

Українська правда
Теми: МіносвітиШмигаль Кабінет міністріввузи
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