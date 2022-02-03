МОН скасує наказ про перевибори у Могилянці – Шмигаль

БУДІВЛЯ МОГИЛЯНКИ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ В КИЄВІ. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА УНІВЕРСИТЕТУ

Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

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Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні (3 лютого – ред.) скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів".

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