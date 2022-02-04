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Путін поскаржився Макрону на "провокаційні заяви і дії" Києва

П'ятниця, 4 лютого 2022, 03:26
Путін і Макрон говорять через відеозв'язок у 2020 році. Фото: Getty Images

Лідер Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Джерело: France24 із посиланням на Єлисейський палац, Зеленський у twitter, сайт президента РФ

Деталі: Макрон під час окремих перемовин з російським і українським президентами наголосив на необхідності "прискорити" мирний процес на українському Донбасі, "де Москва підтримує проросійських сепаратистів з 2014 року".

Зеленський повідомив, що вони з Макроном обговорили протидію "безпековим викликам" та активізацію "мирного процесу в межах Нормандського формату".

А також "узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії".

У Кремлі повідомляють, що Володимир Путін під час розмови з Макроном "знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям".

Що передувало: Повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у четвер ввечері проведе телефонні переговори з президентами України та Росії.

Нагадаємо: Макрон напередодні заявив, що не виключає свого візиту в Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".

Крім того, 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

2 лютого Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом, після якої лідери пообіцяли координувати відповідь на військове нарощування РФ.

Теми: МакронПутінЗеленський
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