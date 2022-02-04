Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

SpaceX запустила в космос ще 49 супутників Starlink

П'ятниця, 4 лютого 2022, 04:25
фото: скриншот

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 49 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX у twitter, трансляція SpaceX

Деталі: 3 лютого SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.

Супутники відправили в космос ракетою Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді.

Нова партія приєдналися до понад 1 800 активних супутників Starlink на орбіті.

Що передувало: SpaceX 7 січня вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Нагадаємо: SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.

Українська правда
Теми: космос
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
космос
SpaceX відправила на орбіту секретний супутник-шпигун
SpaceX планує на цей рік 52 запуски – по одному на тиждень
В України з супутником "Січ-2-30" відсутній стійкий зв'язок. Розробники пояснили, чому
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...