SpaceX запустила в космос ще 49 супутників Starlink

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 49 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX у twitter, трансляція SpaceX

Деталі: 3 лютого SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.

Супутники відправили в космос ракетою Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді.

Нова партія приєдналися до понад 1 800 активних супутників Starlink на орбіті.

Що передувало: SpaceX 7 січня вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Нагадаємо: SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.