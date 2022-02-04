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SpaceX запустила в космос ще 49 супутників Starlink

П'ятниця, 4 лютого 2022, 03:25
SpaceX запустила в космос ще 49 супутників Starlink
фото: скриншот

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 49 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX у twitter, трансляція SpaceX

Деталі: 3 лютого SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.

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Супутники відправили в космос ракетою Falcon 9 з космічного центру Кенеді у Флориді.

Нова партія приєдналися до понад 1 800 активних супутників Starlink на орбіті.

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Що передувало: SpaceX 7 січня вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Нагадаємо: SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.

Українська правда
Теми: космос
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