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У Києві за добу виявили майже 3 тисячі нових хворих на ковід, 18 людей померли

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:54
фото КМДА

За добу 3 лютого в Києві виявили 2869 хворих на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "2869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 18 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 558 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 375 798".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 468, в Оболонському – 348 та в Дніпровському районі – 324 випадки.

Минулої доби захворіли 1 588 жінок віком від 18 до 96 років та 921 чоловік віком від 18 до 88 років, а також 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 43 до 96 років та 9 чоловіків від 65 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус та 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 961 людина. Загалом коронавірус подолали 339 658 мешканців столиці.

Що передувало: За добу 2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, було зареєстровано 2 437 нових випадків Covid-19.

Нагадаємо: За добу 3 лютого в Україні вперше зафіксували понад 40 тисяч нових хворих на коронавірус.

Українська правда
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