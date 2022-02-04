Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві за добу виявили майже 3 тисячі нових хворих на ковід, 18 людей померли

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:54
У Києві за добу виявили майже 3 тисячі нових хворих на ковід, 18 людей померли
фото КМДА

За добу 3 лютого в Києві виявили 2869 хворих на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "2869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 18 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 558 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 375 798".

Реклама:

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 468, в Оболонському – 348 та в Дніпровському районі – 324 випадки.

Минулої доби захворіли 1 588 жінок віком від 18 до 96 років та 921 чоловік віком від 18 до 88 років, а також 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 43 до 96 років та 9 чоловіків від 65 до 86 років.

ВІДЕО ДНЯ

До лікарень столиці госпіталізували 118 хворих на коронавірус та 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 961 людина. Загалом коронавірус подолали 339 658 мешканців столиці.

Що передувало: За добу 2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, було зареєстровано 2 437 нових випадків Covid-19.

Нагадаємо: За добу 3 лютого в Україні вперше зафіксували понад 40 тисяч нових хворих на коронавірус.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: