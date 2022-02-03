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У Києві за добу 16 смертей від Covid

Четвер, 3 лютого 2022, 11:44
Фото pixabay.com

За добу 2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, у середу зареєстрували 2 437 нових випадків Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 16 летальних випадків від вірусу".  

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей: 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (467), Оболонському (340) та в Деснянському (258) районах.

112 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 188 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 372 929 підтверджених випадки коронавірусу, 8 540 хворих померли, подолали вірус 338 697 мешканців міста, з них 837 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

  • За 27 січня у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.
  • За добу 28 січня у столиці виявили 2 418 випадків Covid.
  • За добу 31 січня у столиці лабораторно підтвердили 2 363 нових випадки коронавірусу, 5 хворих померли, зокрема, чоловік 22 років.
  • За добу 1 лютого у столиці зафіксували 2 499 хворих на коронавірус, 14 людей померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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