Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві за добу 16 смертей від Covid

Четвер, 3 лютого 2022, 10:44
У Києві за добу 16 смертей від Covid
Фото pixabay.com

За добу 2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, у середу зареєстрували 2 437 нових випадків Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 16 летальних випадків від вірусу".  

Реклама:

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей: 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (467), Оболонському (340) та в Деснянському (258) районах.

112 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 188 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з початку пандемії у столиці вже 372 929 підтверджених випадки коронавірусу, 8 540 хворих померли, подолали вірус 338 697 мешканців міста, з них 837 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

  • За 27 січня у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.
  • За добу 28 січня у столиці виявили 2 418 випадків Covid.
  • За добу 31 січня у столиці лабораторно підтвердили 2 363 нових випадки коронавірусу, 5 хворих померли, зокрема, чоловік 22 років.
  • За добу 1 лютого у столиці зафіксували 2 499 хворих на коронавірус, 14 людей померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: