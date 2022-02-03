У Києві за добу 16 смертей від Covid

За добу 2 лютого у столиці від коронавірусу померли 16 людей, крім того, у середу зареєстрували 2 437 нових випадків Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 16 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей: 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (467), Оболонському (340) та в Деснянському (258) районах.

112 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 188 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 372 929 підтверджених випадки коронавірусу, 8 540 хворих померли, подолали вірус 338 697 мешканців міста, з них 837 за минулу добу.

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