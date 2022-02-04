Київщина набула ознак "червоної зони"

Київська область три дні поспіль має перевищення по двох епідемічних показниках, що є підставою для запровадження "червоної" зони.

Джерело: статистика Міністерства охорони здоров’я

Деталі: У Київській області три дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків захворювання серед тестування – понад 20%, і динаміка госпіталізацій понад 50%.

Тепер 12 областей мають ознаки "червоного" рівня.

Найвищий рівень захворюваності зберігається на Івано-Франківщині (1951 випадок на 100 тис. населення), Сумщині (1903 випадки на 100 тис. населення) і Житомирщині (1856 випадків на 100 тис. населення).

Червона зона наразі запроваджена в Івано-Франківській та Рівненській областях. "Жовтий" рівень епіднебезпеки зберігається в Кіровоградській та Полтавськй областях.

Показники по регіонах станом на 4 лютого Таблиця: моз

Довідково: "Червоний" рівень запроваджує державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якщо в області за двома епідеміологічними показниками впродовж трьох діб перевищені граничні норми.

Що було раніше: Станом на 3 лютого 11 областей мали ознаки "червоного" рівня епіднебезпеки.

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