Київщина набула ознак "червоної зони"
Київська область три дні поспіль має перевищення по двох епідемічних показниках, що є підставою для запровадження "червоної" зони.
Джерело: статистика Міністерства охорони здоров’я
Деталі: У Київській області три дні поспіль перевищений коефіцієнт виявлення випадків захворювання серед тестування – понад 20%, і динаміка госпіталізацій понад 50%.
Тепер 12 областей мають ознаки "червоного" рівня.
Найвищий рівень захворюваності зберігається на Івано-Франківщині (1951 випадок на 100 тис. населення), Сумщині (1903 випадки на 100 тис. населення) і Житомирщині (1856 випадків на 100 тис. населення).
Червона зона наразі запроваджена в Івано-Франківській та Рівненській областях. "Жовтий" рівень епіднебезпеки зберігається в Кіровоградській та Полтавськй областях.
Довідково: "Червоний" рівень запроваджує державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якщо в області за двома епідеміологічними показниками впродовж трьох діб перевищені граничні норми.
Що було раніше: Станом на 3 лютого 11 областей мали ознаки "червоного" рівня епіднебезпеки.
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