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В Україні лише дві області "жовті", скоро "червоними" можуть бути 11

Четвер, 3 лютого 2022, 11:01
Лікарня екстреної допомоги, фото з сайту Івано-Франківської ОДА

В Україні лише дві області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки, червоні поки що теж дві області, решта регіонів – помаранчеві. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоровя

Деталі: Станом на ранок 3 лютого на найнижчому, жовтому, рівні епіднебезпеки залишаються Кіровоградська й Полтавська області.

За три дні лютого Київ і Київська область, а також Дніпропетровська, Харківська й Херсонська області перемістилися з жовтої в помаранчеву зону. 

"Червоними" залишаються Івано-Франківська й Рівненська області, але незабаром комісія ТЕБ та НС може встановити червоний рівень епіднебезпеки ще у 9 областях: Львівській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській та Хмельницькій. 

Найвищий рівень захворюваності зараз в Івано-Франківській (1 986 випадків на 100 тисяч жителів) і Сумській (1 817) областях, найнижчий – у Кіровоградській (270) та Запорізькій (414 випадків на 100 тисяч жителів). 

Рівень госпіталізацій найвищий в Івано-Франківській області (101,4 на 100 тисяч жителів), найнижчий у Черкаській області (40,8). 

У 12 регіонах включно зі столицею "зашкалює" динаміка рівня госпіталізації важких хворих. 

 

Цьому передувало: Станом на 31 січня в Україні дві області належали до червоної зони епідемічної небезпеки, 16 областей – до помаранчевої, а 7 регіонів – до жовтої.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: епідзоникарантинепідеміяCovid-2019
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