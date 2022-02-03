В Україні лише дві області "жовті", скоро "червоними" можуть бути 11

В Україні лише дві області залишаються у жовтій зоні епідемічної небезпеки, червоні поки що теж дві області, решта регіонів – помаранчеві.

Джерело: дані Міністерства охорони здоровя

Деталі: Станом на ранок 3 лютого на найнижчому, жовтому, рівні епіднебезпеки залишаються Кіровоградська й Полтавська області.

За три дні лютого Київ і Київська область, а також Дніпропетровська, Харківська й Херсонська області перемістилися з жовтої в помаранчеву зону.

"Червоними" залишаються Івано-Франківська й Рівненська області, але незабаром комісія ТЕБ та НС може встановити червоний рівень епіднебезпеки ще у 9 областях: Львівській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській та Хмельницькій.

Найвищий рівень захворюваності зараз в Івано-Франківській (1 986 випадків на 100 тисяч жителів) і Сумській (1 817) областях, найнижчий – у Кіровоградській (270) та Запорізькій (414 випадків на 100 тисяч жителів).

Рівень госпіталізацій найвищий в Івано-Франківській області (101,4 на 100 тисяч жителів), найнижчий у Черкаській області (40,8).

У 12 регіонах включно зі столицею "зашкалює" динаміка рівня госпіталізації важких хворих.

Цьому передувало: Станом на 31 січня в Україні дві області належали до червоної зони епідемічної небезпеки, 16 областей – до помаранчевої, а 7 регіонів – до жовтої.

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