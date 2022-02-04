Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий
Кількість військ, що сконцентрувалися на навчаннях в Білорусі, недостатня для наступу на Україну.
Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу в Прип‘яті, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Резнікова: "Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику.
Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції.
Деталі: Резніков додав, що Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.
Передісторія:
- У січні Росія направила до Білорусі два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".
- 18 січня до Білорусі почали прибувати підрозділи Збройних Сил Росії для участі у військових навчаннях, що відбудуться з 10 по 20 лютого.