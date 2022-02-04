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Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий

П'ятниця, 4 лютого 2022, 19:00
Фото: Міноборони

Кількість військ, що сконцентрувалися на навчаннях в Білорусі, недостатня для наступу на Україну.   

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу в Прип‘яті, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Резнікова: "Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику.

Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції.

Деталі: Резніков додав, що Україна на пряму контактує зі стратегічними партнерами (США, Велика Британія, інші країни НАТО) і фактаж щодо російських військ у Білорусі сходиться повністю.

Передісторія:

Теми: БілорусьарміяУкраїна
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