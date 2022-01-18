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"Союзна рішучість-2022": до Білорусі почали прибувати підрозділи російської армії

Вівторок, 18 січня 2022, 10:25
Союзна рішучість-2022: до Білорусі почали прибувати підрозділи російської армії
фото з сайту Міноборони РБ

До Білорусі почали прибувати підрозділи Збройних Сил Російської Федерації для участі у військових навчаннях, що відбудуться з 10 по 20 лютого.

Джерело: Міноборони РБ

Дослівно: "Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних Сил Російської Федерації.

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Враховуючи той факт, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом першого етапу".

Деталі: Зазначається, що на даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження та висунутися в район виконання завдань.

ВІДЕО ДНЯ

Навчання під назвою "Союзна рішучість - 2022" відбудуться на території Білорусі з 10 по 20 лютого, повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Олег Воїнов на брифінгу для військових аташе.

За даними Міноборони Білорусі, під час навчання відпрацюванню підлягають такі питання:

  • посилення ділянок державного кордону на можливих напрямах незаконного проникнення на територію Республіки Білорусь збройних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї, боєприпасів та інших засобів, які можуть використовуватися для дестабілізації обстановки в країні із заняттям призначених рубежів та обладнанням блокпостів;
  • пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника
  • у призначених зонах відповідальності, організація взаємодії та всебічного забезпечення;
  • окремі питання постконфліктного врегулювання.

"Головним підсумком заходів, що проводяться, стане оцінка спроможності органів військового управління та військ (сил) виконати завдання із забезпечення військової безпеки Союзної держави, - наголошується в повідомленні.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що ще у грудні 2021 року домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання".

Він наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: "Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Балтія та Польща) та півдня (Україна)".

Також Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".

Служба безпеки України наголосила на провокативності заяви Лукашенка.

"Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни", - наголосив речник спецслужби Артем Дехтяренко.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіяармія
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