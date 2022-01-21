Росія перекидає в Білорусь два дивізіони ЗРК С-400

Росія направляє до Білорусі два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" – вони будуть задіяні у спільних навчаннях на початку лютого.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "Два дивізіони ЗРС С-400 "Тріумф" СВО, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, здійснили завантаження техніки на залізничні платформи в Хабаровському краї.

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Підрозділи протиповітряної оборони зроблять марш комбінованим способом – на залізничному транспорті та своїм ходом – на незнайомі полігони Республіки Білорусь".

Деталі: Після прибуття до Білорусі російські військовослужбовці обладнають та замаскують пускові позиції, проведуть техобслуговування техніки та заступлять на навчальне бойове чергування з протиповітряної оборони.

Повідомляється, що навчання пройдуть у два етапи.

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На першому (до 9 лютого) на територію Білорусі перекинуть війська, перевірять їхню готовність та здатність виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Білорусі.

Під час другого етапу (з 10 по 20 лютого) проведуть спільні навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках яких "будуть відпрацьовані питання запобігання та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Навчання пройдуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Білорусі.

Планується також задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Що було раніше: 18 січня до Білорусі почали прибувати підрозділи Збройних Сил Росії для участі у військових навчаннях, що відбудуться з 10 по 20 лютого.

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