У зоні ООС триває третя доба "тиші" – штаб

Упродовж доби 4 лютого і станом на 7 годину ранку 5 лютого російські найманці не порушували "тишу" в зоні ООС.

Джерело: штаб ООС у facebook

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: Останні обстріли були зафіксовані 2 лютого.