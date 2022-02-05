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У зоні ООС триває третя доба "тиші" – штаб

Субота, 5 лютого 2022, 07:21
фото: штаб ООС

Упродовж доби 4 лютого і станом на 7 годину ранку 5 лютого російські найманці не порушували "тишу" в зоні ООС.

Джерело: штаб ООС у facebook

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: Останні обстріли були зафіксовані 2 лютого.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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