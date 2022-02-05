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Російські гібридні війська, використавши безпілотник, атакували Павлопіль

Субота, 5 лютого 2022, 15:31
Фото dostyp.com.ua

У суботу російсько-окупаційні війська скинули з безпілотника саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль під Маріуполем.

Джерело: голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі у коментарі "Новинам Донбасу", ТV7 Маріуполь

Деталі: За словами Куркчі, 5 лютого на територію Павлополя близько 12:15 з безпілотника бойовики скинули чотири саморобні вибухові пристрої. Удар припав на будівлю школи та житлову забудову на вулиці Молодіжній.

Він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Пряма мова: "Два (вибуховий пристрої - УП) влучили у недіючу школу, пошкодили дах. Два – впали поруч із житловим будинком, у будинку пошкоджено два вікна".

Нагадаємо:

  • 5 лютого на Донеччині внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

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Теми: війнаДонецька областьООС
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