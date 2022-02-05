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Ердоган після візиту в Україну захворів на Covid, Зеленський відреагував

Субота, 5 лютого 2022, 15:51
Ердоган після візиту в Україну захворів на Covid, Зеленський відреагував
ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й ЕРДОҐАНА В КИЄВІ 3 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу повідомив, що разом з дружиною отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: Ердоган у Twitter, Зеленський у Twitter

Дослівно Ердоган: "Сьогодні результат нашого тесту на Covid-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним".

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Деталі: Ердоган додав, що вони з дружиною хворіють легко, у них виявили варіант Omicron.

Пізніше президент Володимир Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

Дослівно Зеленський: "Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на Covid-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання!".

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Більше деталей: Після цього Ердоган перепостив твіт Зеленського й написав: "Мій дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та моєї дружини за це прекрасне послання".

Що передувало: 3 лютого глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на Covid-19.

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський тестувався на коронавірус перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і отримав негативний результат.

Президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого, де провів зустріч із Зеленським. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. 

Українська правда
Теми: ЕрдоганЗеленськийкоронавірус
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