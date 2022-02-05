ЗМІ повідомили про твердження ОРДЛО щодо "обіцянок" Єрмака, в ОП спростували

За даними ЗМІ, "представники" ОРДЛО Наталя Ніконорова та Владислав Дейнего звернулися до спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посла Мікко Кіннунена з листом, у якому стверджують, що Україна зобов’язалася відреагувати на "пропозиції" ОРДЛО щодо врегулювання ситуації на сході України.

Джерело: ZN.UA, радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Деталі: За інформацією ZN.UA, напередодні засідання Тристоронньої контактної групи 8-9 лютого "представники" ОРДЛО Ніконорова та Дейнего звернулися до Кіннунена з листом.

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Вони стверджують, що, за інформацією, отриманою ними від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня на рівні політичних радників "українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити у Контактну групу свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний та конструктивний діалог щодо їх обговорення та погодження".

Зокрема, йдеться в тому числі про "бачення" та "концептуальні підходи" терористичних утворень "ЛНР" та "ДНР" "до параметрів майбутнього режиму (особливого статусу)", які детально викладено у спрямованому ними у ТКГ 8 жовтня 2020 року та оновленому 23 вересня 2021 року проєкті "Плану дій (Дорожньої карти) щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод".

У листі Дейнего та Ніконорова також пишуть: "Виходимо з того, що до майбутнього засідання Контактної групи 9 лютого 2022 року отримаємо від української сторони письмові позиції щодо нашого проекту Дорожньої карти".

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"Представники" маріонеткових режимів також пропонують на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ "взяти до відома" "зобов'язання України не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДЛО".

У свою чергу, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав нонсенсом "робити ньюсмейкерами представників окупаційних структур".

Дослівно Подоляк: "Прикро, що деякі українські медіа заради хайпу та маніпулятивної сенсаційності падають на такий рівень, на якому вони розглядають окупантів та їхні пропагандистські вкиди як достовірне джерело.

Андрій Єрмак та всі представники України виходять з того, що переговори щодо миру на Донбасі доцільно й справедливо вести з російською стороною. Саме російська сторона, а не будь-які маріонеткові утворення, є стороною тяжкого конфліктного діалогу.

Виходячи з цієї абсолютно чіткої та зрозумілої позиції, немає і не може бути юридично зобов'язуючих кроків України по відношенню до окупаційних структур в Донецьку та Луганську".

Що передувало: 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату. Керівник ОП Андрій Єрмак назвав ту зустріч "реанімацією" Нормандського формату. Тоді він заявив, що сторони домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.

Президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

3 лютого Єрмак повідомив, що захворів на Covid-19.

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