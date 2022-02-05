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Норвегія очолила медальний залік після першого дня Олімпіади

Субота, 5 лютого 2022, 19:37
Getty Images

Норвегія очолила медальний залік після першого дня змагань на зимових Олімпійських іграх у Пекіні (Китай). 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: В перший день Олімпіади відбулися змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно 6 комплектів нагород у біатлоні, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, лижних перегонах, стрибках з трампліну і шорттреку.

За підсумками першого дня Україна не здобула медалей.

Норвегія вийшла на перше місце завдяки двом золотим нагородам, які здобули лижниця Тереза Хауг у скіатлоні та біатлонній команді у змішаній естафеті.

На другому місці розташувалася Словенія, яка здобула одну золоту і одну бронзову нагороду у стрибках з трампліну серед жінок.

Третю позицію наразі займають Китай, Нідерланди та Швеція, які в перший змагальний день завоювали по одній золотій медалі.

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Передісторія:

  • Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.
  • Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспорт
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