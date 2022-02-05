Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поскаржилися в УЄФА на кричалки українських уболівальників

Субота, 5 лютого 2022, 20:30
Росіяни поскаржилися в УЄФА на кричалки українських уболівальників
Матч Україна-Росія 4 лютого, AFP via Getty Images

Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через "дискримінаційну" поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Джерело: ТАСС, Чемпіонат

Дослівно РФС: "Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу.

Реклама:

Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян".

Деталі: У РФС зазначили, що, згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям.

Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з "метою розгляду та ухвалення рішення" за підсумками інцидентів.

Що передувало: 4 лютого українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2.

Під час матчу вболівальники співали гімн, Червону руту, а також відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна. Їх навіть просили припинити.

Російський коментатор Аркадій Білий після гри розповів, що через кричалки українських уболівальників йому довелося використати інтершум у другому таймі, пише "Чемпіонат".

"Я, коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки", - сказав він.

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: