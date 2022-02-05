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Росіяни поскаржилися в УЄФА на кричалки українських уболівальників

Субота, 5 лютого 2022, 21:30
Матч Україна-Росія 4 лютого, AFP via Getty Images

Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через "дискримінаційну" поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Джерело: ТАСС, Чемпіонат

Дослівно РФС: "Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу.

Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян".

Деталі: У РФС зазначили, що, згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям.

Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з "метою розгляду та ухвалення рішення" за підсумками інцидентів.

Що передувало: 4 лютого українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2.

Під час матчу вболівальники співали гімн, Червону руту, а також відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна. Їх навіть просили припинити.

Російський коментатор Аркадій Білий після гри розповів, що через кричалки українських уболівальників йому довелося використати інтершум у другому таймі, пише "Чемпіонат".

"Я, коли коментував гру, чув у трансляції образливі вигуки з трибун. Нам довелося включити інтершум, щоб заглушити образливі вигуки", - сказав він.

Теми: футбол
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