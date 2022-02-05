У Росії та Білорусі пройдуть навчання біля кордонів з Україною

Навчання з пострілами танків, бойових машин піхоти та артилерії відбудуться 11 лютого в Ростовській області РФ, що розташована біля кордону з Україною.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ та державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що у тактичному навчанні візьме участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

У навчаннях задіяні підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу. Маневри відбудуться на полігоні "Кузьмінський".

У ході навчання мотострілецькі та танкові підрозділи спільно з артилерійськими батареями розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин та артилерійських знарядь.

У маневрах, зокрема, задіятимуть танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-3, а також безпілотники, що коригуватимуть вогонь артилерії.

Разом з тим, державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ заявив, що Білорусь та Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (кордон Білорусі з Україною – ред.) на навчаннях "Союзна рішучість".

"Якщо ми раніше не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми, виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки, змушені розглядати зокрема й південний напрямок. Насамперед для захисту південних кордонів Союзної держави", - сказав Вольфович.

Перевірку сил реагування Союзної держави, що проходить на території Білорусі у 2022 році, Вольфович охарактеризував як навчання із проведенням дуже великих маневрів. Однією з важливих складових таких навчань є відпрацювання завдань з "відбиття агресії".

Передісторія:

17 січня Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.

Журналісти-розслідувачі повідомляли, що російських військових перекидають із Сибіру та Далекого Сходу на захід на тривалий термін.

Також повідомлялося, що в Білорусь із Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.

Читайте також: Які ризики для Білорусі несуть спільні навчання з Росією і чи є загроза для України

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі