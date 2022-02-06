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Росія стягнула до кордону України додаткові "сили вторгнення" – WP

Неділя, 6 лютого 2022, 08:42
Росія стягнула до кордону України додаткові сили вторгнення – WP
Російські війська, фото Anadolu Agency/Getty Images

Російська влада продовжує перекидання бойових підрозділів до українського кордону, як на своїй території, так і в Білорусі. До потенційної атаки готові вже понад 62 тисячі бійців з тактичних груп російських батальйонів, це більше, ніж два тижні тому, і їх кількість незабаром ще зросте.

Джерело: The Washington Post з посиланням на свої джерела серед американських чиновників та співробітників розвідки США

Деталі: Газета повідомляє, що станом на п'ятницю, 4 лютого, президент РФ Владімір Путін сконцентрував біля українських кордонів 83 тактичні групи, що становить близько 70% від необхідної кількості для розв'язання повномасштабної війни.

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Таким чином, поблизу України вже розташовані понад 62 тисячі російських військових з бойових підрозділів, і це угруповання посилено десятками тисяч інших осіб, зайнятих матеріально-технічним забезпеченням та медичною підтримкою.

За різними оцінками, російська військова присутність уздовж кордонів України налічує від 100 тисяч до 130 тисяч людей.

Ключові військові сили РФ, у тому числі підрозділи з будівництва мостів, продовжують прибувати до кордону, і зараз у дорозі до кордону перебуває низка батальйонних тактичних груп. Помічник конгресмена сказав The Washington Post, що внаслідок таких дій Путіна, офіційні особи США, які спочатку були скептично налаштовані щодо можливого масштабного вторгнення, тепер, схоже, змінили свою думку.

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Видання констатує, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

Нагадаємо:

  • Німецький таблоїд Bild, посилаючись на інформацію розвідників, опублікував матеріал, в якому окреслені плани президента РФ Владіміра Путіна стосовно України. Розвідникам вдалося дізнатися, що у російських військових колах обговорюється план встановлення в Україні жорстокого маріонеткового режиму, підконтрольного Кремлю. У "післявоєнних планах" РФ йдеться про кілька етапів поглинання України.
  • Україна на тлі стягування Росією військ до кордонів, проводить підготовку до потенційного вторгнення. Зокрема, 4 лютого у місті Прип’ять відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання за участі Нацгвардії – українські бійці відпрацювали дії на випадок нападу.

Теми: війнаПутінУкраїнаРосія
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