Бойовики стягнули гаубиці, танки й системи залпового вогню на Луганщину

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила скупчення реактивних систем залпового вогню, танків та іншого озброєння на території ОРДЛО, при цьому РСЗВ й гаубиці розташовані у Луганській області з порушенням ліній відведення.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 5 лютого

Деталі: Місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню та 10 гаубиць, зокрема 1 РСЗВ й 4 гаубиці - на аеродромі біля населеного пункту Переможне, що в 19 км на південь від Луганська. Це озброєння розміщене з порушенням ліній відведення на територіях, захоплених гібридними військами РФ.

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Спостерігачі також виявили 61 танк, 20 гаубиць і 6 протитанкових гармат на полігонах біля окупованих населених пунктів Мирне та Круглик, що на Луганщині. Ще 1 танк зафіксовано на вищезгаданому аеродромі на Донбасі.

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