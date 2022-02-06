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Олімпіада: українська біатлоністка заразилася Covid і пропустить змагання

Неділя, 6 лютого 2022, 14:32
Олімпіада: українська біатлоністка заразилася Covid і пропустить змагання
Дар'я Блашко, фото Biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Дар'я Блашко отримала позитивний результат тесту на ковід, вона потрапила у склад на індивідуальну гонку, але тепер її не бігтиме й перебуватиме на самоізоляції.

Джерело: Biathlon.com.ua, Суспільне

Деталі: 26-річна Блашко була однією з чотирьох спортсменок, що залишалися у розпорядженні жіночої команди. Олена Білосюк першою отримала позитивний тест на коронавірус, її має замінити Анастасія Меркушина.

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Україна вже оголосила старт-лист на жіночу індивідуальну гонку. Дар'я Блашко у ній мала розпочинати виступ в останній стартовій групі - під 79-м номером, проте тепер її пропустить.

Блашко має відправитися на самоізоляцію і перебувати там доти, поки не здасть два негативні тести на коронавірус з різницею у добу. Тобто, індивідуальну гонку українка гарантовано пропустить.

Наступною гонкою після індивідуальної на Олімпіаді-2022 стане жіночий спринт, він відбудеться у п'ятницю, 11 лютого. Отже у біатлоністки буде чотири дні для того, щоб здати два негативних тести на коронавірус.

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Відсутність Блашко означає, що Україна матиме неповну квоту у жіночій індивідуальній гонці. У розпорядженні головного тренера жіночої команди Уроша Велепця залишаються Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко - Олена Білосюк та Дар'я Блашко тепер на самоізоляції.

Для Дар'ї Блашко Олімпіада-2022 має стати дебютною у кар'єрі. Вона - єдина представниця жіночого складу збірної України, що не має досвіду виступів на цьому рівні.

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Нагадаємо:

  • Першим позитивний тест на ковід отримав головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра, після цього позитивні тести здавали тренер Ігор Ященко та біатлоністка Олена Білосюк.
  • Український фігурист Іван Шмуратко після позитивного отримав два негативних результати тесту на коронавірус у Пекіні та зможе виступити на Олімпійських іграх 2022.

Теми: Олімпіадакоронавірусспортепідемія
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