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Олімпіада: ще один тренер збірної України заразився коронавірусом

Неділя, 30 січня 2022, 07:45
Олімпіада: ще один тренер збірної України заразився коронавірусом
Ігор Ященко, фото biathlon.com.ua

Після того, як на самоізоляцію потрапив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра, ще один тренер чоловічої команди здав позитивний тест на коронавірус.

Джерело: Суспільне, biathlon.com.ua

Деталі: Коронавірус виявили в одного з помічників Санітри – Ігоря Ященка.

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Слідом за старшим наставником він теж не зможе очолити підготовку чоловічої збірної та розпочне самоізоляцію напередодні старту Олімпіади.

Перший тест Ященка виявився позитивним, водночас він у неділю, 30 січня, він здасть ще один ПЛР-тест.

Спортсмени й члени команди щодня проходять тести. В українських біатлоністів поки що не було виявлено коронавірусу, проте серед тренерського штабу це вже другий випадок.

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Зі спортсменами продовжуватиме роботу Олексій Кравченко. Крім того, в Пекіні працює головний тренер жіночої команди Урош Велепець.

Що передувало: Щоденна кількість випадків COVID-19 серед спортсменів та офіційних осіб команд на зимових Олімпійських іграх у Пекіні зросла до 19 у п'ятницю – днем раніше було лише два випадки.

Теми: Олімпіадакоронавірусспорт
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