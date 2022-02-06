Євро-2022 з футзалу: Україна зайняла четверте місце, програвши Іспанії

Збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з футзалу, програвши Іспанії з рахунком 1:4 у боротьбі за "бронзу".

Джерело: Суспільне

Деталі: Україна та Іспанія розпочинали заключний змагальний день на чемпіонаті Європи з футзалу. Перед цим у п'ятницю, 4 лютого, обидві команди програли свої півфінали Росії та Португалії відповідно з рахунком 2:3.

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Матч проти Іспанії був останньою спробою України виграти перші медалі на чемпіонаті Європи за 19 років. У 2001 та 2003 роках українці здобували срібні нагороди турніру, після чого з Євро-2005 не проходили навіть до півфіналу.

Іспанія ж на Євро-2022 вже повторювала один із найгірших результатів в історії. У 2003 та 2014 роках іспанці ставали бронзовими призерами – нижче третього місця команда жодного разу не фінішувала. Тож, у разі поразки іспанці встановили б антирекорд.

Перший тайм матчу Україна – Іспанія закінчився на користь піренейців. Іспанці мали можливість відкрити рахунок ще на початку, проте капітан команди Карлос Ортіс влучив у штангу. А згодом кілька сейвів зробив голкіпер Кирило Ципун.

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Українці самі могли відкрити рахунок у першому таймі, проте ані Абакшин, ані Журба не змогли пробити голкіпера Гесуса Герреро. А ось Іспанія все ж відкрила рахунок – Мігель Мелладо пробив точно у дев'ятку воріт збірної України.

Ще до перерви українці зрівняли рахунок: Корсун вивів передачею Чернявського, який відзначився голом. Проте нічийний рахунок тримався менше хвилини: Солано знову вивів уперед команду наприкінці першого тайму.

У другому таймі рахунок тривалий час тримався майже незмінним. Але на 30-й хвилині Іспанія все ж забила третій гол: після розіграшу кутового дальнім ударом вразив Боїс. А через хвилину Адольфо Фернандес вразив пусті ворота України.

Україна мала моменти, щоб скоротити відстань у рахунку і спробувати поборотися за нічию. Але Іспанія у заключний відрізок матчу не пропускала.

Що передувало: 4 лютого українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2.

Після цього Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування через "дискримінаційну" поведінку вболівальників збірної України.