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ООС: російські найманці стріляли біля Пісків і Водяного

Неділя, 6 лютого 2022, 17:40
ООС: російські найманці стріляли біля Пісків і Водяного
фото штабу ООС

Від початку доби у неділю з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Деталі: У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

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Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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