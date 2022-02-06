ООС: російські найманці стріляли біля Пісків і Водяного
Неділя, 6 лютого 2022, 18:40
Від початку доби у неділю з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину
Деталі: У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українська правда