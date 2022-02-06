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ООС: російські найманці стріляли біля Пісків і Водяного

Неділя, 6 лютого 2022, 18:40
фото штабу ООС

Від початку доби у неділю з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Деталі: У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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