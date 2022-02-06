Норвегія утримує лідерство в медальному заліку після другого дня Олімпіади

Норвегія продовжує займати перше місце в медальному заліку після другого дня змагань на Олімпійських іграх.

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У другий день Олімпіади відбулися змагання в 10 видах спорту, в яких було розіграно 4 комплекти нагород у ковзанярському спорті, лижних перегонах, стрибках з трампліну і фристайлі.

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За підсумками другого дня Україна не здобула медалей.

Натомість день відзначився історичними здобутками Австралії та Нової Зеландії, які вибороли для себе перші золоті нагороди в історії Олімпійських ігор.

Перше місце в медальному заліку продовжує утримувати Норвегія, яка до двох золотих нагород першого дня додала бронзу Галлґейра Енґебротена у забігу на 5000 метрів у ковзанярському спорті.

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На другому місці розташувалася Швеція, яка у другий день ігор здобула золото в ковзанярському спорті. Першу за 44 роки перемогу в цьому виді для синьо-жовтих виборов із світовим рекордом Нільс ван дер Пул.

Третю позицію займає ОКР (команда російського олімпійського комітету) з однією золотою, двома срібними і двома бронзовими нагородами.

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

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