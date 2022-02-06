Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Норвегія утримує лідерство в медальному заліку після другого дня Олімпіади

Неділя, 6 лютого 2022, 19:27
Норвежець Галлґейр Енґебротен на Олімпіаді 6 лютого, фото BSR Agency/Getty Images

Норвегія продовжує займати перше місце в медальному заліку після другого дня змагань на Олімпійських іграх. 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У другий день Олімпіади відбулися змагання в 10 видах спорту, в яких було розіграно 4 комплекти нагород у ковзанярському спорті, лижних перегонах, стрибках з трампліну і фристайлі.

За підсумками другого дня Україна не здобула медалей.

Натомість день відзначився історичними здобутками Австралії та Нової Зеландії, які вибороли для себе перші золоті нагороди в історії Олімпійських ігор.  

Перше місце в медальному заліку продовжує утримувати Норвегія, яка до двох золотих нагород першого дня додала бронзу Галлґейра Енґебротена у забігу на 5000 метрів у ковзанярському спорті.

На другому місці розташувалася Швеція, яка у другий день ігор здобула золото в ковзанярському спорті. Першу за 44 роки перемогу в цьому виді для синьо-жовтих виборов із світовим рекордом Нільс ван дер Пул. 

Третю позицію займає ОКР (команда російського олімпійського комітету) з однією золотою, двома срібними і двома бронзовими нагородами.

 

Передісторія:

  • Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.
  • Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспорт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні

Новини 9 лютого: військова допомога Україні, скандал з виробництвом паспортів

НАБУ затримало депутата Київради Трубіцина та інших причетних до отримання хабаря

Олімпіада 2022: у медальному заліку знову змінився лідер

фото, відеоНАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто

РосЗМІ повідомили про госпіталізацію Жириновського у важкому стані

Усі новини...
Олімпіада
Олімпіада: українська біатлоністка заразилася Covid і пропустить змагання
Норвегія очолила медальний залік після першого дня Олімпіади
Перше "золото" Олімпіади-2022 виграла представниця Норвегії
Останні новини
01:45
80 людей загинули через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі
00:46
Пандемія: кількість COVID-випадків сягнула 400 мільйонів
23:47
"Слуга народу" чекає, що Трухін самостійно складе мандат нардепа "по совісті"
22:59
Байден поговорив телефоном з Макроном після його візиту до Москви і Києва
22:11
У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні
21:49
Новини 9 лютого: 500 гривень за бустер, інфляція, торгівля між Україною і РФ
21:43
Росія відмовилася від участі у Мюнхенській безпековій конференції
21:39
У "Слузі народу" відреагували на затримання свого депутата на хабарі: кажуть, винен Кличко
21:16
Канцлер Німеччини: Москва зрозуміла повідомлення про санкції
21:07
Microsoft цікавиться покупкою розробника сервісів для кібербезпеки Mandiant
Усі новини...