Лукашенко поскаржився, що Путін не виконує обіцянку, у Кремлі відповіли
Понеділок, 7 лютого 2022, 12:54
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. У Кремлі відповіли, що "не має права".
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю ключовому пропагандисту РФ Володимиру Соловйову, якого цитує Zerkalo, ТАСС
Пряма мова Лукашенка: "Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник. Обіцяв мені полковника присвоїти. Досі не присвоїв...
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Російської армії".
Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".
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