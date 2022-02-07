Лукашенко поскаржився, що Путін не виконує обіцянку, у Кремлі відповіли

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. У Кремлі відповіли, що "не має права".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю ключовому пропагандисту РФ Володимиру Соловйову, якого цитує Zerkalo, ТАСС

Пряма мова Лукашенка: "Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник. Обіцяв мені полковника присвоїти. Досі не присвоїв...

Російської армії".

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

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