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Лукашенко поскаржився, що Путін не виконує обіцянку, у Кремлі відповіли

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:54
фото: тасс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. У Кремлі відповіли, що "не має права".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю ключовому пропагандисту РФ Володимиру Соловйову, якого цитує Zerkalo, ТАСС

Пряма мова Лукашенка: "Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник. Обіцяв мені полковника присвоїти. Досі не присвоїв...

Російської армії".

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

Нагадаємо:

  • Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.
  • Лукашенко вважає, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна "тривала б максимум 3-4 дні".

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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