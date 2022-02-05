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Лукашенко заявив, що війна з Україною тривала б "максимум 3-4 дні"

Субота, 5 лютого 2022, 21:58
Лукашенко, Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю журналісту ВДТРК Володимиру Соловйову, передає білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати.

Ті, кого там показують із цими дерев'яними автоматами, як вони тренуються… Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали, знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо... І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський одразу труснув".

Деталі: Лукашенко також згадав про операцію ОДКБ у Казахстані.

"ОДКБ що показало – поки вони там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу. Вони це знають", – сказав він.

"У Європі буде простіше. Вони що, цього не бачать? Вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, насамперед з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте", – заявив Лукашенко.

Передісторія:

  • Лукашенко, який очолює Білорусь понад 27 років, який фальсифікував вибори президента в 2020 році, нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.
  • Служба безпеки України наголосила на маніпулятивності і провокативності заяви самопроголошеного президента Білорусі про нібито нарощування українського військового контингенту біля кордонів цієї країни.
  • При цьому Лукашенко створив мігрантську кризу на кордоні з країнами Балтії та Польщею. Україна посилила захист кордону з Білоруссю, щоб запобігти варіанту подібних провокацій з мігрантами на власному кордоні. Там триває спецоперація "Полісся".
  • 21 січня Лукашенко заявив, що кордон із Україною "треба надійно захистити на випадок неадекватності її керівництва".
  • 4 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що кількість військ, що сконцентрувалися на навчаннях в Білорусі, недостатня для наступу на Україну.   

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Теми: ЛукашенковійнаБілорусьРосія
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