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Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас

Неділя, 6 лютого 2022, 14:58
Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас
Олександр Лукашенко, фото Anadolu Agency/Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує Белта

Деталі: Зараз у Республіці Білорусь відбуваються спільні білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022". Соловйов запитав у Лукашенка, як діятиме білоруська армія, "якщо українська влада почне війну проти Донбасу".

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Лукашенко відповів, що армія РБ почне діяти "точно так само, як російська", і додав, що Білорусь буде воювати спільно з Росією.

Пряма мова: "Звісно (разом з РФ – УП), слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені вам пояснювати.

Чому це важливо: Така позиція Лукашенка говорить про те, що Росія готова використати збройні сили Білорусі для нападу на Україну. При цьому озвучена умова початку агресії "якщо українська влада почне війну проти Донбасу" - це лише привід.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, розвідка США дізналася про план Росії сфабрикувати "напад України на Донбас". Москва планує зобразити "звірства українців" у фейковому відео, в якому російська пропаганда зімітує вибухи, жертв серед російськомовного населення, та українську зброю на території ОРДЛО. Варто зауважити, що РФ багаторазово використовувала фейкові матеріали, подібні до "розіп'ятого хлопчика", аби виправдати свою агресію проти України, тому підготовка чергових інформаційних атак цілком ймовірна.

Нагадаємо:

  • Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.
  • Голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявив, що Білорусь уже бере участь у військовій агресії проти України, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.

Теми: БілорусьвійнаДонбасУкраїна
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