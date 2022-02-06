Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує Белта

Деталі: Зараз у Республіці Білорусь відбуваються спільні білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022". Соловйов запитав у Лукашенка, як діятиме білоруська армія, "якщо українська влада почне війну проти Донбасу".

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Лукашенко відповів, що армія РБ почне діяти "точно так само, як російська", і додав, що Білорусь буде воювати спільно з Росією.

Пряма мова: "Звісно (разом з РФ – УП), слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені вам пояснювати.

Чому це важливо: Така позиція Лукашенка говорить про те, що Росія готова використати збройні сили Білорусі для нападу на Україну. При цьому озвучена умова початку агресії "якщо українська влада почне війну проти Донбасу" - це лише привід.

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Як відомо, розвідка США дізналася про план Росії сфабрикувати "напад України на Донбас". Москва планує зобразити "звірства українців" у фейковому відео, в якому російська пропаганда зімітує вибухи, жертв серед російськомовного населення, та українську зброю на території ОРДЛО. Варто зауважити, що РФ багаторазово використовувала фейкові матеріали, подібні до "розіп'ятого хлопчика", аби виправдати свою агресію проти України, тому підготовка чергових інформаційних атак цілком ймовірна.

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