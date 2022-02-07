Нідерландська спортсменка встановила рекорд: 5 золотих медалей на різних Олімпіадах

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст здобула золото на Олімпіаді в Пекіні, ставши першою в історії спортсменкою, яка отримала п’ять золотих медалей на різних Олімпійських іграх.

Джерело: Суспільне

Деталі: У Пекіні 7 лютого Вюст стала чемпіонкою в забігу на 1500 метрів. Це був її перший виступ на цій Олімпіаді.

Таким чином, вона здобула вп’яте "особисту" золоту медаль на різних Олімпійських іграх. Перед цим вона здобувала "золото" на Олімпійських іграх у Пьончхані 2018 року, Сочі 2014, Ванкувері 2010 року та Турині 2006 року.

Раніше подібного ніхто не робив що на зимових, що на літніх Іграх та що серед жінок, що серед чоловіків.

Крім того, вона встановила новий олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 1:53.28 хвилини. Цим вона перевершила досягнення іншої нідерландки Йорін тер Морс, який вона встановила на Іграх у Сочі 2014 року.

Загалом, Вюст має вже 12 різних медалей, здобутих в ході Олімпіаді, включно з одним золотом у командному забігові. Завдяки цьому досягненню Вюст також стала найтитулованішою спортсменкою Нідерландів у історії участі її країни в Олімпійських іграх.

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Передісторія: