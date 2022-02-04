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Олімпійські ігри стартують у Китаї: де дивитися церемонію відкриття

П'ятниця, 4 лютого 2022, 14:20
Парад атлетів, фото з Twitter Olympics

У Пекіні урочисто відкривають XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.

Джерело: пряма трансляція "Суспільного

Деталі:  Урочиста церемонія відкриття на національному стадіоні "Пташине гніздо" розпочалася о 14.00 за київським часом. 

Її транслює "Суспільне": щоб слідкувати за церемонією онлайн, потрібно авторизуватися.  

Під час параду атлетів збірні країн виходять зі своїми прапорами.

Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Фігуристка вже вийшла на лід Ігор у день відкриття.

 
Українська збірна на Олімпіаді в Пекіні
Скриншот

Російські спортсмени втретє поспіль виступають на Олімпіаді без прапора РФ через допінгові скандали.

Російські атлети на Олімпійських іграх-2022 - без прапора РФ
Російські атлети на Олімпійських іграх-2022 - без прапора РФ
Фото ТАСС

Загалом під час цих Олімпійських ігор понад 4 тисячі спортсменів з 91-ї країни виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

На церемонії відкриття президент Китаю Сі Цзіньпін приймає близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й низка інших країн на рівні керівників бойкотують відкриття Ігор через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин.

Для України Олімпійські ігри-2022 розпочалися ще до їх урочистого відкриття – у командному турнірі з фігурного катання. Збірна України виступила без фігуриста Івана Шмуратка, у якого виявили Covid.

Змагання олімпійців транслюватимуть "UA: Перший" та "Суспільне. Спорт". Вмикати трансляції можна з 3-ї години ночі.

Читайте також: Contra spem spero! Чого очікувати від України на Олімпійських іграх у Пекіні

Українська правда, доповнено
Теми: ОлімпіадаКитайспорт
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