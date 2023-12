Олімпійські ігри стартують у Китаї: де дивитися церемонію відкриття

У Пекіні урочисто відкривають XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.

Джерело: пряма трансляція "Суспільного"

Деталі: Урочиста церемонія відкриття на національному стадіоні "Пташине гніздо" розпочалася о 14.00 за київським часом.

Її транслює "Суспільне": щоб слідкувати за церемонією онлайн, потрібно авторизуватися.

Під час параду атлетів збірні країн виходять зі своїми прапорами.

Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Фігуристка вже вийшла на лід Ігор у день відкриття.

Російські спортсмени втретє поспіль виступають на Олімпіаді без прапора РФ через допінгові скандали.

Загалом під час цих Олімпійських ігор понад 4 тисячі спортсменів з 91-ї країни виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

На церемонії відкриття президент Китаю Сі Цзіньпін приймає близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й низка інших країн на рівні керівників бойкотують відкриття Ігор через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин.

