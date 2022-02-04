Олімпійські ігри стартують у Китаї: де дивитися церемонію відкриття
У Пекіні урочисто відкривають XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.
Джерело: пряма трансляція "Суспільного"
Деталі: Урочиста церемонія відкриття на національному стадіоні "Пташине гніздо" розпочалася о 14.00 за київським часом.
Її транслює "Суспільне": щоб слідкувати за церемонією онлайн, потрібно авторизуватися.
Під час параду атлетів збірні країн виходять зі своїми прапорами.
Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Фігуристка вже вийшла на лід Ігор у день відкриття.
Російські спортсмени втретє поспіль виступають на Олімпіаді без прапора РФ через допінгові скандали.
Загалом під час цих Олімпійських ігор понад 4 тисячі спортсменів з 91-ї країни виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
На церемонії відкриття президент Китаю Сі Цзіньпін приймає близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна.
США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й низка інших країн на рівні керівників бойкотують відкриття Ігор через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин.
The countdown begins at 24...— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
Today marks the first of the 24 solar terms of the Chinese lunar calendar, “Beginning of Spring”.
What a way to kick off the 24th edition of the Olympic Winter Games!#OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/FUlTBlIp5E
Для України Олімпійські ігри-2022 розпочалися ще до їх урочистого відкриття – у командному турнірі з фігурного катання. Збірна України виступила без фігуриста Івана Шмуратка, у якого виявили Covid.
Змагання олімпійців транслюватимуть "UA: Перший" та "Суспільне. Спорт". Вмикати трансляції можна з 3-ї години ночі.
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