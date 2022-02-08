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"Найближчі дні будуть вирішальними" для України – Макрон

Вівторок, 8 лютого 2022, 02:18
Еммануель Макрон, скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України.

Джерело: Макрон на пресконференції після перемовин президентів Росії та Франції, цитують Reuters, Укрінформ

Пряма мова: "Нам потрібно домовитися по конкретних заходах, для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено.

Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, з європейцями, а також — від нашої зустрічі з президентом Зеленським завтра".

"І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі — поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України".

"Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому".

"Ми зараз усвідомлюємо серйозність ситуації та знаходимо шлях до збереження миру. Я глибоко вірю, що час ще є".

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Деталі: Макрон наголосив, що зараз напруженість посилюється, підсилюється рівень ескалації, і це — не в інтересах ні Росії, ні європейців.

За його словами, "у нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі", і у цьому сенсі Росії були запропоновані "конкретні гарантії безпеки".

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі вступу України в НАТО і повернення Криму військовим шляхом, "європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією".

Путін глузливо звернувся до української влади стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.

Теми: МакронРосіяУкраїна
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