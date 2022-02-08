Росія – знову перша у світі за поширенням COVID

6 лютого у світі діагностували 1 825 861 новий випадок захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Росії, США, Німеччині.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Росії, США, Німеччині.

Зокрема, у Росії зафіксували майже 172 тисячі, у США – понад 156 тисяч і в Німеччині – майже 139 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Японія. Україна – на 23 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 269), Індії (1 173), Росії (609). Загалом у світі за добу від недуги померли 8 126 осіб.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Нідерланди.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Франція, Італія. Україна – 8-ма в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 317 738 789 осіб. Наразі нараховується понад 74 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 768 936 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У РФ 22 січня виявили понад 63 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії.

30 жовтня найбільше хворих на коронавірус виявили у Росії, Британії, Туреччині.

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