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У Росії рекордне зростання заражень коронавірусом

Неділя, 23 січня 2022, 10:28
У Росії рекордне зростання заражень коронавірусом
Фото 53news.ru

У РФ 22 січня виявили понад 63 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії.

Джерело: Новая газета з посиланням на оперштаб РФ

Деталі: У суботу стало відомо про 63 205 нових хворих, за день до цього Росія також фіксувала рекорд – 57 212 інфікованих.

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У Москві також максимальна кількість нових випадків – 17 528, днем ​​раніше їх було 16 094.

Дослівно: "За добу в Росії безпосередньо від коронавірусу померло 679 осіб (днем раніше - 681). Загальна кількість смертей досягла 326 112".

Теми: коронавірусРосіяепідемія
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