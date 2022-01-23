У Росії рекордне зростання заражень коронавірусом

У РФ 22 січня виявили понад 63 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії.

Джерело: Новая газета з посиланням на оперштаб РФ

Деталі: У суботу стало відомо про 63 205 нових хворих, за день до цього Росія також фіксувала рекорд – 57 212 інфікованих.

У Москві також максимальна кількість нових випадків – 17 528, днем ​​раніше їх було 16 094.

Дослівно: "За добу в Росії безпосередньо від коронавірусу померло 679 осіб (днем раніше - 681). Загальна кількість смертей досягла 326 112".