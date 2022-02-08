Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Вівторок, 8 лютого 2022, 06:19
Упродовж доби 7 лютого з боку російських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ:
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- Південного;
- Водяного;
- Невельського;
- Пісків (двічі).
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – ідеться в повідомленні штабу.
Українська правда