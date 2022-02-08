Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж доби 7 лютого з боку російських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ:

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Південного;

Водяного;

Невельського;

Пісків (двічі).

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – ідеться в повідомленні штабу.