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Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Вівторок, 8 лютого 2022, 06:19
Окупанти на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
фото: штаб ООС

Упродовж доби 7 лютого з боку російських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ:

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  • Південного;
  • Водяного;
  • Невельського;
  • Пісків (двічі).

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – ідеться в повідомленні штабу.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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