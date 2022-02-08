Кузьміних замість ВАКС, який обирає йому запобіжний, поїхав у житомирський суд

Народний депутат "Слуги народу" Сергій Кузьміних не з’явився в суд, який обирає йому запобіжний захід. Натомість він приїхав у житомирський суд і хоче, щоб його підключили до засідання у форматі відеоконференції.

Джерело: Центр протидії корупції, Facebook-сторінка Кузьміних



Деталі: Засідання мало відбутися 7 лютого, але депутат нібито забув паспорт у Житомирі.

Використати додаток "Дія" він не зміг, бо телефон у нього вилучили.

8 лютого Кузьміних не прийшов до ВАКС, натомість приїхав до Житомирського апеляційного суду і заявив, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Пряма мова Кузьміних: "Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись".

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

ВАКС фото: ЦПК

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