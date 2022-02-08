Кузьміних замість ВАКС, який обирає йому запобіжний, поїхав у житомирський суд
Народний депутат "Слуги народу" Сергій Кузьміних не з’явився в суд, який обирає йому запобіжний захід. Натомість він приїхав у житомирський суд і хоче, щоб його підключили до засідання у форматі відеоконференції.
Джерело: Центр протидії корупції, Facebook-сторінка Кузьміних
Деталі: Засідання мало відбутися 7 лютого, але депутат нібито забув паспорт у Житомирі.
Використати додаток "Дія" він не зміг, бо телефон у нього вилучили.
8 лютого Кузьміних не прийшов до ВАКС, натомість приїхав до Житомирського апеляційного суду і заявив, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.
Пряма мова Кузьміних: "Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись".
Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.
Передісторія:
- 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку.
- Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).
- Інкримінований Кузьміних злочин (Зловживання впливом) є нетяжким відповідно до ст.12 ККУ. Згідно з чинним КПК, особі що підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину може бути обрана застава в максимальному розмірі 20 прожиткових мінімумів, що й становить 49 620 грн.