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Кузьміних замість ВАКС, який обирає йому запобіжний, поїхав у житомирський суд

Вівторок, 8 лютого 2022, 10:02
Кузьміних замість ВАКС, який обирає йому запобіжний, поїхав у житомирський суд
Сергій Кузьміних фото: FB нардепа

Народний депутат "Слуги народу" Сергій Кузьміних не з’явився в суд, який обирає йому запобіжний захід. Натомість він приїхав у житомирський суд і хоче, щоб його підключили до засідання у форматі відеоконференції.

Джерело: Центр протидії корупції, Facebook-сторінка Кузьміних

Деталі: Засідання мало відбутися 7 лютого, але депутат нібито забув паспорт у Житомирі.

Використати додаток "Дія" він не зміг, бо телефон у нього вилучили.

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8 лютого Кузьміних не прийшов до ВАКС, натомість приїхав до Житомирського апеляційного суду і заявив, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

Пряма мова Кузьміних: "Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись".

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

ВІДЕО ДНЯ
 
ВАКС
фото: ЦПК

Передісторія:

  • 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку. 
  • Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).
  • Інкримінований Кузьміних злочин (Зловживання впливом) є нетяжким відповідно до ст.12 ККУ. Згідно з чинним КПК, особі що підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину може бути обрана застава в максимальному розмірі 20 прожиткових мінімумів, що й становить 49 620 грн.

Українська правда
Теми: КузьмінихСлуга народусуд
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