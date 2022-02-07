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Розшукуваного нардепа Кузьміних затримали

Понеділок, 7 лютого 2022, 11:38
Розшукуваного нардепа Кузьміних затримали
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро затримало нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

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Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу".

Деталі: В САП додали, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 годину 7 лютого. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа Сергія Кузьміних.
  • Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
  • Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.

 

Українська правда
Теми: Верховна РадаНАБУАнтикорупційна прокуратура
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