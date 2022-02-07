Розшукуваного нардепа Кузьміних затримали
Понеділок, 7 лютого 2022, 12:38
Національне антикорупційне бюро затримало нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.
Джерело: повідомлення НАБУ, САП
Дослівно: "Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу".
Деталі: В САП додали, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 годину 7 лютого.
Передісторія:
- 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
- 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа Сергія Кузьміних.
- Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
- Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.
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Українська правда