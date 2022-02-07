Розшукуваного нардепа Кузьміних затримали

Національне антикорупційне бюро затримало нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу".

Деталі: В САП додали, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 годину 7 лютого.

Передісторія: