"Слуга народу" почала процедуру виключення Трухіна й Кузьміних із фракції

На засіданні фракції "Слуга народу" народним депутатам роздали підписні листи про виключення зі складу фракції депутатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук із заявою голови фракції Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних".

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Деталі: У пресслужбі фракції повідомили, що подібну процедуру застосовували при виключенні з фракції нардепів Людмили Буймістр та Артема Дмитрука.

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