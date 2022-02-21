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"Слуга народу" почала процедуру виключення Трухіна й Кузьміних із фракції

Денис КарловськийПонеділок, 21 лютого 2022, 19:53
Слуга народу почала процедуру виключення Трухіна й Кузьміних із фракції
Давид Арахамія. Фото: пресслужба партії Слуга народу

На засіданні фракції "Слуга народу" народним депутатам роздали підписні листи про виключення зі складу фракції депутатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук із заявою голови фракції Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних".

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Деталі: У пресслужбі фракції повідомили, що подібну процедуру застосовували при виключенні з фракції нардепів Людмили Буймістр та Артема Дмитрука.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Голова партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням. Проте сам Трухін 15 лютого сказав, що не збирається складати свій мандат депутата, бо "ще не все виконав", хоча відразу після оприлюднення розслідування УП він запевнив, що готовий скласти мандат, "якщо примусить партія".
  • Детективи Національного антикорупційного бюро спіймали на хабарі нардепа Кузьміних в понад півмільйона гривень. Кузьміних звернувся до керівництва фракції з проханням тимчасово виключити його зі складу фракції.

Теми: Слуга народуТрухінКузьмінихскандал
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