Резніков назвав "найреалістичніший сценарій" російської агресії

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найбільш імовірним сценарієм розвитку агресії Росії проти України може бути дестабілізація внутрішньої ситуації, зокрема проведення мітингів.

Джерело: в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" ввечері 7 лютого

Пряма мова: "Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що у Кремлі мають мрії, що їх тут будуть зустрічати з квітами на вулицях Києва чи Одеси, чи Дніпра, чи Львова. Насправді такого не відбудеться в разі повномасштабної відкритої агресії.

Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи, прорадянськи налаштованим населенням, як це відбулося у 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", – уже неможливо…

Такої легкої ходи вже не буде з боку РФ та її найманців. А от спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось ще незадоволених економічною політикою, людей, не задоволених політичним устроєм, і спроба змінити політичний устрій і змінити владу в Україні – такий сценарій я розглядаю як абсолютно імовірний, і нам треба до нього готуватися і не дати їм такої можливості".

Деталі: Резніков повідомив, що українська влада готується захищати органи влади і попереджати загрози.

Так, два дні тому Нацгвардія, поліція та ДСНС відпрацьовували злагодженість своїх дій, а наступного тижня у Херсонській області відбудуться навчання зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель чи підрозділів поліції.

Що ж до ймовірного наступу Росії, то Резніков сказав, що дані розвідок не розходяться, а от оцінки політиків розходяться. Міністр зазначив, що у багатьох країнах почався виборчий сезон, і нагадав про "афганський синдром" після не зовсім вдалого виведення військових США із Кабула.

За словами Резнікова, Росія поки не сформувала "ударну групу" біля кордонів України, а якщо буде її формувати – українська розвідка це помітить і армія зможе дати відсіч.

Цьому передувало: 31 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Національної поліції Ігор Клименко заявили, що правоохоронці запобігли акціям із масовими заворушеннями у низці міст: перша провокація нібито мала відбутися у Києві під Офісом президента 31 січня із застосуванням бутафорської крові для імітації жертв.