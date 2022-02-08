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Резніков назвав "найреалістичніший сценарій" російської агресії

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:12
Резніков назвав найреалістичніший сценарій російської агресії
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найбільш імовірним сценарієм розвитку агресії Росії проти України може бути дестабілізація внутрішньої ситуації, зокрема проведення мітингів.

Джерело: в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" ввечері 7 лютого 

Пряма мова: "Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що у Кремлі мають мрії, що їх тут будуть зустрічати з квітами на вулицях Києва чи Одеси, чи Дніпра, чи Львова. Насправді такого не відбудеться в разі повномасштабної відкритої агресії. 

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Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи, прорадянськи налаштованим населенням, як це відбулося у 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", – уже неможливо…

Такої легкої ходи вже не буде з боку РФ та її найманців. А от спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось ще незадоволених економічною політикою, людей, не задоволених політичним устроєм, і спроба змінити політичний устрій і змінити владу в Україні – такий сценарій я розглядаю як абсолютно імовірний, і нам треба до нього готуватися і не дати їм такої можливості". 

Деталі: Резніков повідомив, що українська влада готується захищати органи влади і попереджати загрози. 

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Так, два дні тому Нацгвардія, поліція та ДСНС відпрацьовували злагодженість своїх дій, а наступного тижня у Херсонській області відбудуться навчання зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель чи підрозділів поліції. 

Що ж до ймовірного наступу Росії, то Резніков сказав, що дані розвідок не розходяться, а от оцінки політиків розходяться. Міністр зазначив, що у багатьох країнах почався виборчий сезон, і нагадав про "афганський синдром" після не зовсім вдалого виведення військових США із Кабула. 

За словами Резнікова, Росія поки не сформувала "ударну групу" біля кордонів України, а якщо буде її формувати – українська розвідка це помітить і армія зможе дати відсіч.

Цьому передувало: 31 січня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Національної поліції Ігор Клименко заявили, що правоохоронці запобігли акціям із масовими заворушеннями у низці міст: перша провокація нібито мала відбутися у Києві під Офісом президента 31 січня із застосуванням бутафорської крові для імітації жертв.  

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіявійнаРезніковакції
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