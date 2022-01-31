Під ОП готували заворушення з бутафорською кров'ю – МВС про провокації в низці міст

Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу 31 січня, НПУ

Пряма мова Монастирського: "Одним зі сценаріїв агресії проти України є проплачені насильницькі масові акції. Це може використовуватися як елемент гібридної війни.

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Вчора у Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в центрі столиці.

Планувалося зібрати до 5-ти тисяч, з яких до 1,5 тисяч мали складати "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Обов'язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров. Була заготовлена і бутафорська кров. Була зібрана група "медиків", які мали засвідчити "травмування" псевдоактивістів, щоб це показали на всіх каналах. Планувався підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів".

Деталі: Голова МВС наголосив, що це не мало нічого спільного з мирними акціями. За його слвами, так само у 2014 році у Луганську, в Донецьку, у Криму росіяни проводили акції за участю псевдоактивістів, які провокували насильство і підбурювали інших громадян.

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Пряма мова Монастирського: "Це була акція до 5 тисяч осіб, яку планували саме для того, щоб розкачати і дестабілізувати ситуацію в Україні. На жаль, явища платних мітингів у нас є досить частим, і це не перший мітинг проплачений, але саме цей мітинг із самого початку був спрямований на розбалансування внутрішньополітичної ситуації і на насильство проти правоохоронців та інших осіб, які беруть участь у мітингу…

Це була лище перша акція з цілого ряду запланованих. Це чітко зафксовано на відео- та аудіоносіях, частину з яких ви сьогодні побачите.

Ціі акції планувалося провести в ряді міст України, зокрема центральної України. Це була Сумська, Чернігівська, Полтавська і Черкаська області. Тобто області фактично за годину-півтори доїзду від Києва і наших північних кордонів із Російською Федерацією".

Деталі: Ігор Клименко повідомив, що вранці 31 січня у Києві мала розпочатися акція, яка не носила мирний характер. Заявки на неї не було, лише о 9-й ранку мала надійти заявка на акцію за участі 500 осіб, щоб поліцейських не було багато.

Клименко уточнив, що 30 січня Нацполіція "затримала осіб, які готували акції і мітинги біля Офіс президента, під час яких мали відбутися жорсткі протистояння та жорсткі сутички з правоохоронцями".

Затримали організатора і його спільника. Це громадяни України. Правоохоронці вивчають зв’язки організатора з ОРДЛО і російськими спецслужбами. Слідчі вручають організатору і його помічнику повідомлення про підозру і будуть просити про арешт для них.

Пряма мова Клименка: "Організатор спільно зі своїми помічниками підшуковув українців, які за гроші готові були допомогти в організації та проведенні цих акцій. І перша така акція мала відбутися саме сьогодні".

Деталі: Правоохоронці показали відео на доказ підготовки "вистави". На відео ймовірні організатори акції говорять російською. 31 січня акція мала початися о 10:30.

За словами Клименка, розпочати псевдоакцію мали спікери, котрі б закликали представника Офісу президента вийти до протестувальників. Надал учасники "акції" мали почати сутички. Актор із учасників "акції" мав прикинутися пораненим (для цього мали привезти бутафорську кров), а інші – у медичних халатах – мали вдавати, що реанімують його.

Голова Нацполіції повідомив, що до акції 31 січня мали залучити понад 5 тисяч осіб, із них до 2 тисяч – масовка, і тисяча – тітушки: масовка мала отримати від 800 гривень, тітушки – від 1200, а за підпал шин та салюти – по 2500 доларів США (тобто понад 70 тисяч гривень".

Для мітингу було придбано 200 фаєрів, 200 диммових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 2000 листівок, більше 300 прапорів. 12 радіостанцій, медичні жилети, бутафорська кров та банери . Це правоохоронці вилучили 30 січня.

Для проведення акції організатори уже отримали авансом 1 мільйон гривень. Поліція знає, у якому банку їм дали стільки готівки.

Клименко заявив, що організатори акції хотіли застосувати "технологію сакральної жертви", як було біля Верховної Ради 25 січня, де постраждали 18 правоохоронців, а "загиблий" виявився живим.

За словами Клименка, в лютому змовники планували провести низку провокативних акцій у чотирьох обласних центрах України.

Цьому передувало: 30 січня Нацполіція заявила про затримання групи осіб, які планували масові заворушення на території України, але без подробиць.