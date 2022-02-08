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Путін обіцяє забрати війська з Білорусі після навчань

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:25
Путін обіцяє забрати війська з Білорусі після навчань
ФОТО з NEWS.ZERKALO.IO

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що поверне свої війська до місця постійної дислокації після навчань у Білорусі.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує "ТАСС"

Пряма мова Пєскова: "Війська РФ підуть з Білорусії після закінчення навчань, про те, що вони можуть залишитися, ніколи не йшлося".

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Передісторія:                                                       

  • 17 січня Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.
  • Журналісти-розслідувачі повідомляли, що російських військових перекидають із Сибіру та Далекого Сходу на захід на тривалий термін.
  • Також повідомлялося, що в Білорусь із Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.
  • За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме своїх 30 тисяч військовослужбовців для спільних військових навчань, внаслідок чого загальна чисельність російських військових біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.

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Теми: ПутінЛукашенковійнаБілорусь
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