Путін обіцяє забрати війська з Білорусі після навчань
Вівторок, 8 лютого 2022, 11:25
Президент Росії Володимир Путін запевняє, що поверне свої війська до місця постійної дислокації після навчань у Білорусі.
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує "ТАСС"
Пряма мова Пєскова: "Війська РФ підуть з Білорусії після закінчення навчань, про те, що вони можуть залишитися, ніколи не йшлося".
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Передісторія:
- 17 січня Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.
- Журналісти-розслідувачі повідомляли, що російських військових перекидають із Сибіру та Далекого Сходу на захід на тривалий термін.
- Також повідомлялося, що в Білорусь із Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.
- За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме своїх 30 тисяч військовослужбовців для спільних військових навчань, внаслідок чого загальна чисельність російських військових біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.
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