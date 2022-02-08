Половина дорослих українців уже вакциновані проти Covid-19

50% дорослого населення України уже вакцинувалися проти Covid-19.

Джерело: МОЗ у Telegram

Деталі: Також зазначається, що кожен другий українець віком від 18 років отримав принаймні одну дозу антиковідної вакцини.

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На 2022 рік МОЗ планує охопити щепленнями 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.



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