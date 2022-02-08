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До червоної "зони" переходять ще три області

Вівторок, 8 лютого 2022, 16:36
До червоної зони переходять ще три області
ФОТО: ДПСУ

На території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей з 11 лютого діятиме "червоний" рівень епіднебезпеки.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова Немчінова: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території  Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей".

Довідково: Зараз в Україні у червоній зоні лише Івано-Франківська та Рівненська області.

 

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що з початку березня в Україні може стабілізуватися ситуація з коронавірусом, а до цього може зрости до 60 тисяч нових заражень за добу.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: коронавірускарантинепідзони
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