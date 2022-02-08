До червоної "зони" переходять ще три області

На території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей з 11 лютого діятиме "червоний" рівень епіднебезпеки.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова Немчінова: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей".

Довідково: Зараз в Україні у червоній зоні лише Івано-Франківська та Рівненська області.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що з початку березня в Україні може стабілізуватися ситуація з коронавірусом, а до цього може зрости до 60 тисяч нових заражень за добу.