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Олімпіада 2022: Швеція укріплює лідерство в медальному заліку

Вівторок, 8 лютого 2022, 18:45
Фото: Getty Images

Швеція укріплює лідерство в медальному заліку після четвертого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У четвертий день Олімпіади відбулися змагання в 12 видах спорту, в яких було розіграно 10 комплектів нагород.

За підсумками четвертого дня Україна не здобула медалей.

Перше місце в медальному заліку утримує Швеція з чотирма золотими, однією срібною та однією бронзовою медалями в активі.

На другому місці розташувалися Нідерланди з трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою.

Після четвертого дня в трійку лідерів пробився Китай, в активі якого три золота і два срібла.

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Медальний залік Олімпіади після четвертого дня змагань
Медальний залік Олімпіади після четвертого дня змагань

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Євген Будерацький, УП
Теми: Олімпіадаспортбіатлон
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