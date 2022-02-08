Олімпіада 2022: Швеція укріплює лідерство в медальному заліку

Швеція укріплює лідерство в медальному заліку після четвертого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні.

Джерело: офіційний сайт Олімпіади

Деталі: У четвертий день Олімпіади відбулися змагання в 12 видах спорту, в яких було розіграно 10 комплектів нагород.

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За підсумками четвертого дня Україна не здобула медалей.

Перше місце в медальному заліку утримує Швеція з чотирма золотими, однією срібною та однією бронзовою медалями в активі.

На другому місці розташувалися Нідерланди з трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою.

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Після четвертого дня в трійку лідерів пробився Китай, в активі якого три золота і два срібла.

Медальний залік Олімпіади після четвертого дня змагань

Передісторія:

Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.

Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.

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