Олімпіада 2022: Швеція укріплює лідерство в медальному заліку
Швеція укріплює лідерство в медальному заліку після четвертого дня змагань на Олімпійських іграх у Пекіні.
Джерело: офіційний сайт Олімпіади
Деталі: У четвертий день Олімпіади відбулися змагання в 12 видах спорту, в яких було розіграно 10 комплектів нагород.
За підсумками четвертого дня Україна не здобула медалей.
Перше місце в медальному заліку утримує Швеція з чотирма золотими, однією срібною та однією бронзовою медалями в активі.
На другому місці розташувалися Нідерланди з трьома золотими, трьома срібними і однією бронзою.
Після четвертого дня в трійку лідерів пробився Китай, в активі якого три золота і два срібла.
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Передісторія:
Вперше в історії збірна України представлена на зимовій Олімпіаді у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складається з 45-ти спортсменів.
Експерти Gracenote та The Associated Press прогнозують, що Україна залишиться на цій Олімпіаді без медалей.
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