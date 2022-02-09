Глава Генштабу ЗС Росії прибув до Білорусі: контролюватиме військові навчання

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі, щоб проконтролювати готовність російських військових до участі у навчаннях "Союзна рішучість".

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з'єднань та військових частин Збройних сил РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість"".

Деталі: У відомстві наголосили, що навчання є заключним етапом перевірки сил реагування Союзної держави.

Навчання відбуваються у два етапи. На першому етапі, що проходить до 9 лютого, виконали передислокацію та створили угруповання військ на території Білорусі, організували охорону та оборону важливих військових та держоб'єктів, охорону держкордону у повітряному просторі.

Також провели перевірку готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Білорусі.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть спільні навчання "Союзна рішучість – 2022", у рамках яких відпрацюють "питання запобігання та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Навчання відбуватимуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

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