Глава Генштабу ЗС Росії прибув до Білорусі: контролюватиме військові навчання
Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі, щоб проконтролювати готовність російських військових до участі у навчаннях "Союзна рішучість".
Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони РФ
Дослівно Міноборони РФ: "Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з'єднань та військових частин Збройних сил РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість"".
Деталі: У відомстві наголосили, що навчання є заключним етапом перевірки сил реагування Союзної держави.
Навчання відбуваються у два етапи. На першому етапі, що проходить до 9 лютого, виконали передислокацію та створили угруповання військ на території Білорусі, організували охорону та оборону важливих військових та держоб'єктів, охорону держкордону у повітряному просторі.
Також провели перевірку готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Білорусі.
На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть спільні навчання "Союзна рішучість – 2022", у рамках яких відпрацюють "питання запобігання та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".
Навчання відбуватимуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.
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А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі
Передісторія:
- 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.
- Журналісти-розслідувачі повідомляли, що російських військових перекидають із Сибіру та Далекого Сходу на захід на тривалий термін.
- Також повідомлялося, що в Білорусь із Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.
- За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме своїх 30 тисяч військовослужбовців для спільних військових навчань, внаслідок чого загальна чисельність російських військових біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.